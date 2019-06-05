Бывший СССР
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
МЧС объяснило задержку пожарных во время катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Журналист грубо обошелся с плачущей вдовой шахтера и подвергся критике
Молчанию российского «Спектр-Р» нашли объяснение
Стало известно о трагичном финале фильма «Красотка»
В России станет больше «Сапсанов»
Москвичам предложат нефтяное мороженое 
Выпускница сдала ЕГЭ и родила
Женщина нашла геккона в упаковке с малиной
В Раде поддержали отставку Климкина
Российских школьниц обыскали под юбками перед ЕГЭ
Новости партнеров

Зеленский попросил ЕС наказать российских чиновников за паспорта для Донбасса

Перейти в «Мою Ленту»
В центре выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Евросоюз ввести адресные санкции против российских чиновников, занимавшихся выдачей паспортов в Донбассе. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте администрации украинского лидера.

В сообщении отмечается, что глава государства заявил об этом на встрече с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и председателем Европейского совета Дональдом Туском. Политики обсудили стратегию мирного урегулирования конфликта в Донбассе и план реформ на Украине.

Ранее Зеленский косвенно обвинил Москву в очередном обострении ситуации на юго-востоке Украины. Он обратился к властям России и заявил, что «не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии», а возобновление огня не способствует успеху Минских переговоров, которые возобновились 5 июня.

4 июня в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который предлагает изымать имущество у жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), которые добровольно получили российский паспорт. Ранее министерство по делам ветеранов также предлагало лишить их пенсий и других социальный выплат.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР 24 апреля. Киев счел это решение подготовкой к аннексии региона и обратился в связи с этим в Совбез ООН. Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал «системный и ассиметричный ответ на паспортный бандитизм». Выданные в Донбассе российские паспорта признаны на Украине недействительными.

Киев считает Москву ответственной за вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях, который начался в 2014 году после государственного переворота. В феврале 2018 года Украина приняла закон, по которому Россия официально считается страной-агрессором, а руководство ДНР и ЛНР — марионеточными оккупационными властями. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения как бездоказательные.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленский рассказал о подготовке украинцев к вступлению в НАТО
Стало известно отношение украинцев к России
Администрация Зеленского предупредила о трех кризисах
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02Сегодня
Лагерь турок-месхетинцев

«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»

30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
16:16Сегодня

Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского

16:01Сегодня

Площадь в Таллине отказались называть в честь Немцова

16:08Сегодня

Украинцы изменили отношение к ЕС и НАТО после победы Зеленского

Бывший СССР00:0323 мая

Незабытое старое

Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
15:03Сегодня

Власти Украины захотели уволить половину губернаторов

15:01Сегодня

Стало известно отношение украинцев к России

15:14Сегодня

Администрация Зеленского предупредила о трех кризисах

Бывший СССР00:02 2 мая

Панкисское нашествие

Это грузинское ущелье называют «логовом террористов». Здесь по своим законам живут чеченцы
14:44Сегодня

Появились подробности уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой

13:59Сегодня

Лукашенко рассказал о любви белорусов к Кучме

14:31Сегодня

Глава МВД Украины отказался уходить после убийства ребенка пьяными полицейскими

Россия
«Лазили по трупам, искали своих детей»
Сотни людей сгорели заживо в тайге: 30 лет самой страшной катастрофе в истории России
«Секта — как материнская среда»
Что толкает россиян отдавать деньги и свободу в руки гуру, наставников и бизнес-тренеров
«Так старательно прикрывают гениталии, как будто это монстры»
Российские нудисты о своем теле, сексе и свободе
Российских школьниц обыскали под юбками перед ЕГЭ
Стресс выпускников перед ЕГЭ объяснили страхом неизвестности
Представлен предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Дорогу к российскому кладбищу «починили» памятником героям Великой Отечественной
Все материалы
Мир
Поднебесная сотня
Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов и почему старается об этом забыть
В Алабаме начнут кастрировать педофилов
Названо вероятное место начала конфликта США и России
Лидера крупной международной церкви обвинили в педофилии
США вернули к себе связанных с «Исламским государством» женщин и детей
«Не все евреи умные»
Главный раввин Москвы об антисемитизме, еврейском заговоре и хороших шутках
«Их бьют, насилуют и унижают в любое время»
 
Все материалы
Бывший СССР
Лагерь турок-месхетинцев«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленский попросил ЕС наказать российских чиновников за паспорта для Донбасса
Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского
Украинцы изменили отношение к ЕС и НАТО после победы Зеленского
Власти Украины захотели уволить половину губернаторов
EKRE и ee молодежная организация «Синие пробуждение» организовали в день празднования 101-й годовщины Эстонской Республики, 24 февраля, факельное шествие в центре ТаллиннаЭстонский реванш
В Прибалтике пришли к власти новые националисты. Они чтут легион СС и ненавидят мигрантов
Все материалы
Экономика
Серп уходит с молотка
Социализм и капитализм десятки лет сражались за умы человечества. Победителя все еще нет
«Переосмыслить, переделать, пересмотреть»
В чем суть предлагаемой в Шиесе технологии переработки мусора
Названы самые прозрачные министерства России
Корпорация МСП на ПФЭМ обсудила городскую экономику
Новые технологии заставили Volkswagen уволить тысячи человек
«Донстрой» сдал в эксплуатацию три корпуса проекта «Символ» раньше срока
Россиян задумали поощрить за отказ от пластиковых пакетов
Все материалы
Силовые структуры
«Нападавшие ушли спокойно — их некому было остановить»
Боец ГРУ погиб в драке с мигрантами. Почему он не смог отбиться, а убийце удалось сбежать?
Никита БелянкинБоец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье
За убийство ветерана боевых действий разыскивают жителей Чечни
Константин ПискаревПоследние из 90-х
Дело банды Кости Большого. Расследование «Ленты.ру»
В квартире вице-мэра российского города нашли бордель
Россиянка по доносу посадила мужа-бизнесмена ради его капитала
Установлен нанесший смертельный удар ножом спецназовцу ГРУ
Пропавшего в Москве перуанца убили из-за денег
Все материалы
Наука и техника
Темные времена
Похороны iPhone 5s и iTunes, компьютер-терка и другие новинки презентации Apple
Крещение великого князя Владимира в Корсуни (фрагмент)«Империя себя изжила»
Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом
Тайная угроза
Американцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
Молчанию российского «Спектр-Р» нашли объяснение
Китай клонировал российский «Морской старт»
Найдена древняя технология производства пива
Определена польза томатного сока
Все материалы
Спорт
Энтони Джошуа (слева) и Энди Руис-младшийТолстый Рокки
На этого тучного боксера никто не надеялся, а он нокаутировал непобедимого чемпиона мира
Аршавин оказался выездным
Дацюк сменил команду
Марадона предложил себя «Манчестер Юнайтед»
Усика лишили чемпионского титула
Зидан и «Реал» разошлись в планах на усиление
«Так быстро не было даже у меня с женой»
«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и выиграл Лигу чемпионов. Как это было
Все материалы
Культура
«Элтон Джон ничего не скрывает и не стыдится»
Создатели «Рокетмена» о настоящей жизни своего героя
Цацики, Пендервики и Финдус
10 лучших детских книг лета
Бари АлибасовБари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Создатель группы «На-На» выпил жидкость для очистки труб и получил серьезные ожоги
Актер Садальский назвал виновного в отравлении Алибасова
Стало известно о трагичном финале фильма «Красотка»
Эмилия Кларк поделилась сожалениями после финала «Игры престолов»
Раскрыта причина употребления Алибасовым средства для очистки труб вместо сока
Все материалы
Интернет и СМИ
«Еще одна жалоба — и канал закроют»
BadComedian о попытке заставить его замолчать с помощью иска на миллион рублей
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
«Отвратительная и угнетающая демонстрация нездоровых людей»
Популярное шоу закрыли после самоубийства героя. В нем годами издевались над людьми
Мужчина прослыл трансгендером в Tinder из-за забывчивости
Парень из Tinder оказался обманщиком и заставил девушку уносить ноги
Люди рассказали самые жуткие истории из своей жизни
Изгнанный из студии «России 1» украинец обещал вернуться
Все материалы
Ценности
«Домогательства провоцируют фильмы»
Убийства чести, переизбыток женихов и алкоголизм: что окружает индийских женщин
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
Рита ОраБойцовские петушки
Эта мода пришла из мужских тюрем. Теперь так ходят даже девушки
Наряд королевы приняли за способ защиты от Трампа
Плоский живот модели на шестом месяце беременности озадачил фанатов
В России создали фотоаппарат по цене автомобиля
Пользователи сети пристыдили гостью свадьбы за похожее на дешевое белье платье
Все материалы
Путешествия
«Полезно для здоровья и отвратительно на вкус»
Как российская студентка очутилась в Токио и познала тонкости местной кухни
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Проснулся в Берлине, а вокруг опять стена, кордоны, КГБ»
Зачем россиянам ехать в Германию
Пьяные россиянки высмеяли белорусский язык на рейсе в Минск и поплатились
Загадочная болезнь убила молодоженов во время отпуска
Полиция раскрыла популярные методы воровства у туристов
На популярном туристическом курорте оборвалась канатная дорога
Все материалы
Из жизни
Беспечный покойник
Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Джордан Адлард-Роджерс«Я больше не грязный секрет»
Тайный сын аристократа рос среди бродяг. После смерти отца он добился правды и денег
Отец ценой своей жизни спас пятилетнюю дочь от собаки
Врачи нашли живого паука в ухе пациентки
Мужчина бросил жену и детей ради бойфренда через 30 лет брака
Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с неугодными ей друзьями
Все материалы
Детеныш
Длительный тест: первые впечатления о самом маленьком кроссовере Jaguar
Каким мы запомним Ники Лауду
На смерть чемпиона
Главные конкуренты 1000-сильного суперкара Ferrari SF90 Stradale
Кто поспорит с самым революционным Ferrari наших дней?
Дизайнер нарисовал Defender 378 раз
Классический Land Rover как арт-объект
GM обует свои машины в безвоздушные покрышки
Dodge выпустил «мрачную» версию 717-сильного седана Charger SRT Hellcat
Представлена BMW M8
Все материалы
Дом
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
Мама, анархия
Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
Куба либре
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
Московский «Пекин» оценили в шесть миллиардов рублей
Ожидания владельцев и съемщиков дорогого жилья в Москве разошлись на тысячу евро
Названы города России с дешевеющим жильем
Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро
Все материалы