Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook пост, в котором рассказал о последнем случае обострения в Донбассе.
По словам Зеленского, позиции украинских силовиков на линии разграничения попали под обстрел, в результате чего погибли трое военных и еще трое были ранены. Выразив соболезнования погибшим, Зеленский обратился к руководству России и «командованию ее оккупационных сил в Донбассе», тем самым косвенно обвинив Москву в случившемся.
Украинский президент заявил, что возобновление огня «не лучший фон для возобновления переговоров в Минске». «Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии», — пишет Зеленский. Он пообещал обсудить эти события с европейскими партнерами, встречи с которыми у него запланированы на 5 июня, а также указал на недопустимость ведения диалога с Украиной с позиции силы.
5 июня в Минске пройдет первое после вступления Зеленского в должность заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, где будут представлены новые предложения Киева по урегулированию конфликта. При этом Зеленский заявил, что Киев готов к диалогу с Москвой.
Украинскую делегацию на этих переговорах возглавит второй президент Украины Леонид Кучма, которого Зеленский назначил накануне. Президент Украины обещал, что на этой встрече Киев представит конкретные предложения по урегулированию конфликта.