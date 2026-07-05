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01:25, 5 июля 2026Россия

Россиянин погиб в Крыму при атаке ВСУ

Аксенов: На севере Крыма в результате атаки ВСУ погиб один человек, еще двое пострадали
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На севере Крыма в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один человек. Еще два человека получили ранения, один из них – в тяжелом состоянии, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Органами власти республики обязательно будет оказана вся необходимая поддержка», — написал глава региона, призвав крымчан сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.

Накануне, 4 июля, Аксенов рассказал, что среди жертв ночной атаки ВСУ есть десятилетний ребенок. Он пообещал, что местные власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь.

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