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12:21, 4 июля 2026Россия

Глава Крыма рассказал о жертвах ночной атаки ВСУ

Аксенов: В результате атаки ВСУ на Крым погиб мирный житель
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым погиб мирный житель, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Аксенов рассказал, что среди жертв ночной атаки ВСУ есть десятилетний ребенок. Он пообещал, что местные власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь.

Также Аксенов выразил соболезнования родным и близким мирного жителя, скончавшегося в результате атаки ВСУ.

Ранее Министерство обороны сообщило, что в ночь на субботу, 4 июля, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 389 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Уточняется, что атаки были зафиксированы в период с 20:00 3 июля по 7:00 по московскому времени 4 июля.

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