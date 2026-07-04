Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:52, 4 июля 2026Россия

Средства ПВО сбили почти 400 БПЛА в небе над Россией

Минобороны: Средства ПВО в ночь на 4 июля сбили 389 БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 4 июля, сбили 389 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об уничтожении почти 400 дронов сообщило Минобороны России в своем канале в мессенджере Макс.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 3 июля по 7:00 по московскому времени 4 июля.

«(БПЛА уничтожены) над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее ВСУ ударили ракетами по Удмуртской Республике и Белгороду. В 31-м регионе в результате вражеской атаки пострадали объекты инфраструктуры, возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В небе над Удмуртией сбили ракету ВСУ. Украинские военные попытались атаковать предприятие в 1400 километрах от границы

    Раскрыты планы Трампа на юбилей США

    Фетисов резко ответил про бонусы Овечкина

    Средства ПВО сбили почти 400 БПЛА в небе над Россией

    В США рассказали о последней надежде Украины на фронте

    ВСУ атаковали десятками беспилотников еще один российский регион

    Россиян предупредили о рассчитанной на любопытство мошеннической схеме

    Назван неожиданный фактор смерти от рака

    Жителей Подмосковья предупредили об отключении электроэнергии

    В иностранных СМИ отреагировали на освобождение Константиновки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok