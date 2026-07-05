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01:26, 5 июля 2026Бывший СССР

Марочко рассказал о продвижении российских войск в ДНР

Марочко: Освободив Малиновку в ДНР, силы РФ планомерно наступают на запад от поселения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские бойцы после освобождения Малиновки в Донецкой народной республике (ДНР) планомерно наступают на запад от поселения вдоль реки Беленькая, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

«Сейчас идет активное продвижение вдоль береговой линии реки Беленькая. И первым населенным пунктом, который будет у наших военнослужащих на пути, это Першомарьевка», — указал он.

По словам политика, также идет продвижение от Тихоновки по направлению Васютинского.

Ранее Марочко заявил, что в случае контроля над Райгородком, в котором находятся истоки канала Северский Донец — Донбасс, Россия восстановит водоснабжение.

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