Марочко высказался о решении ключевой проблемы ДНР

Марочко: Благодаря контролю над Райгородком Россия восстановит водоснабжение в ДНР

В случае контроля над Райгородком, в котором находятся истоки канала Северский Донец — Донбасс, Россия восстановит водоснабжение в Донецкой Народной Республике (ДНР). О решении ключевой проблемы региона благодаря наступлению под Славянском в беседе с ТАСС высказался военный эксперт Андрей Марочко.

«Здесь украинскими боевиками еще в начале спецоперации взорваны шлюзы. Но при уверенном контроле над данным районом мы можем восстановить водоснабжение — это очень серьезно поможет жителям ДНР, которые страдают от дефицита питьевой воды», — рассказал спикер.

Он добавил, что российские войска продвигаются к населенному пункту со Старого Каравана.

Ранее Марочко рассказал, что российские войска в результате наступления могут окружить подразделения Вооруженных сил Украины в Николаевке под Славянском. По его словам, Вооруженные силы России продвигаются к Николаевке по направлению с взятых под контроль Пискуновки и Каленики.