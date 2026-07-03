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08:28, 3 июля 2026Бывший СССР

В ЛНР рассказали об окружении ВСУ под Славянском

Марочко: ВС РФ могут окружить подразделения ВСУ в Николаевке под Славянском
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Российские войска в результате наступления могут окружить подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевке под Славянском. Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России продвигаются к Николаевке по направлению с взятых под контроль Пискуновки и Каленики.

«Украинская группировка, которая находится в Николаевке, по сути, может оказаться в окружении. Если наши военнослужащие будут дальше продвигаться на этих двух участках, то мы обойдем все укрепленные фортификационные сооружения противника и зайдем к ним в тыл», — отметил спикер.

Ранее в Минобороны сообщили, что Российская армия взяла под контроль населенные пункты Ровное и Лесное в Запорожской области. В военном ведомстве уточнили, что установить контроль в населенных пунктах удалось благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Восток».

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