Минобороны сообщило о взятии под контроль еще двух населенных пунктов под Запорожьем

Армия России взяла под контроль населенные пункты Ровное и Лесное в Запорожской области

Российская армия взяла под контроль населенные пункты Ровное и Лесное в Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что установить контроль в населенных пунктах удалось благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Восток».

Российские военнослужащие поразили живую силу и технику механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых украинских бригад, двух штурмовых полков, а также бригады морской пехоты. По данным Минобороны, противник потерял свыше 455 военных, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей.