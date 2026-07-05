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01:17, 5 июля 2026Культура

Трамп восхитился одним российским музеем

Ушаков: Трамп в разговоре с Путиным восхитился Эрмитажем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в разговоре с Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп восхитился одним российским музеем. Об этом сообщает РИА Новости.

Ушаков рассказал, что в разговоре с Путиным Трамп восхитился Эрмитажем. «Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищен петербургским Эрмитажем», — отметил он.

Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор. Он длился 1 час 25 минут. Российский лидер поздравил Трампа и весь американский народ с Днем независимости США. Предыдущая беседа политиков состоялась 14 июня, в день рождения американского лидера.

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