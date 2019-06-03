Зеленский рассказал о новых решениях для Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и его команда подготовили новые подходы для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом он сообщил на своем первом в качестве главы государства брифинге, трансляцию которого вел телеканал NewsOne.

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По словам Зеленского, у него есть «конкретные предложения и новые решения». При этом он уточнил, что новая киевская власть не намерена торговать «территорией и суверенитетом Украины». Он также отметил, что у него нет большого количества времени на решение проблемы, поэтому на переговорах каждый пункт урегулирования должен будет получить конкретный срок своего выполнения.

Ранее 3 июня стало известно, что трехстороннюю контактную группу по Донбассу со стороны Украины будет возглавлять второй президент страны Леонид Кучма. Несмотря на преклонный возраст, из-за которого Кучма ранее покинул этот пост, он не смог отказать назначившему его Зеленскому, объяснив это тем, что Украина переживает тяжелые времена.

Первая встреча контактной группы при участии Кучмы состоится уже 5 июня. Украинский экс-президент пообещал добиться перемирия и прекращения огня на период сбора урожая.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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