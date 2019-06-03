Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией

Глава Харькова Геннадий Кернес призвал не стесняться прямых переговоров между Россией и Украиной. Его слова передает агентство Mediaport.

По мнению Кернеса, власть не должна быть безликой и задался вопросом, почему Украина стесняется прямых переговоров с Россией. «Мы должны в первую очередь покаяться. Что мы обвиняем друг друга, а потом находим крайних и никогда не просим прощения», — сказал он.

Мэр подчеркнул, что географическая близость Харькова к России — данность, а «с умом и миром» Украина может развиваться с любыми соседями.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет ее страной-агрессором. Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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