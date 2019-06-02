На Украине рассказали о проигранном российским паспортам бое в Донбассе

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что Украина проиграла бой за Донбасс после решения России предоставить гражданство жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Такое мнение она высказала в эфире телеканала NewsOne, запись которого доступна на YouTube.

Нардеп считает, что Киев вместо «конвульсий» от этого решения Москвы должен был предпринять меры по возвращению жителям Донбасса социальных гарантий. Она также отметила, что прекращение оборота гривны и замена ее российским рублем стали еще одним препятствием для обратной интеграции утраченных территорий.

По ее словам, добиться обращения гривны на территориях ДНР и ЛНР, а также обеспечить беспрепятственное получение украинских паспортов лицами, достигшими 16 лет, было первоочередной задачей Киева, с которой украинские власти не справились.

Материалы по теме Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР Порошенко и Зеленский недовольны, США называют указ абсурдом

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что выдача российских паспортов гражданам самопровозглашенных ЛНР и ДНР является «чрезвычайно провокационным шагом». Он также отметил, что США рассматривают возможность непризнания российских паспортов, которые получат жители Донбасса.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР 24 апреля. Тогда он отметил, что эта мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит своей целью создание проблем для украинских властей. Позже Путин заявил, что рассматривает возможность упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев.

Действия Путина раскритиковал нынешний президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинцы не заинтересованы в получении российского паспорта, поскольку этот документ предоставляет право «быть арестованным за мирный протест», «не иметь свободных и конкурентных выборов» и забыть о правах и свободах человека.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!