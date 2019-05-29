США заявили о нежелании признавать жителей Донбасса россиянами

Решение России об упрощении процесса получения российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — «чрезвычайно провокационный шаг», заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Об этом сообщает агентство УНIАН.

«Я не думаю, что украинцы поспешат получить эти паспорта», — сказал дипломат, добавив, что американские власти планируют рассмотреть вопрос о непризнании российских паспортов, выданных жителям Донбасса.

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Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля. Тогда он отметил, что эта мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит своей целью создание проблем для украинских властей. Позже Путин заявил, что рассматривает возможность упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев. Посольство США в Киеве осудило действие России, назвав указ «абсурдным и дестабилизирующим».

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