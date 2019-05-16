Стало известно число пришедших за российскими паспортами жителей ДНР

За две недели, в течение которых в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) проходит процесс выдачи российских паспортов, воспользоваться этой возможностью решили 2,1 тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД ДНР.

Начиная с 3 мая запись на получение паспорта гражданина России проводилась в аппарате миграционной службы Донецка. С 7 мая документы стали принимать на территории всей республики. По данным миграционной службы МВД ДНР и Министерства юстиции ДНР, по состоянию на 1 января 2019 года население республики составляло более 2,2 миллиона человек.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что выдача российских паспортов жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР является угрозой «всему ЕС», а также странам постсоветского пространства. Он призвал европейских партнеров принять консолидированные меры в отношении России.

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В Белоруссии ответили, что не видят проблемы в выдаче российских паспортов жителям ЛНР и ДНР. В Европе возможность введения новых санкций в отношении России посчитали маловероятной. Глава МИД Чехии заявил, что у ЕС нет подобных планов, а его коллега из Румынии подчеркнул, что санкции против России создадут проблемы для Украины.

Со своей стороны Киев рассматривает возможность лишения льгот, социальных выплат и пенсий граждан, получивших российские паспорта. Также украинские власти планируют ввести персональные санкции в отношении всех должностных лиц, задействованных в этой процедуре, и не признавать документы действительными. Избранный президент Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко обвинили Россию в признании своей оккупационной деятельности.

Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля. Тогда он отметил, что эта мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит своей целью создание проблем для украинских властей. Позже Путин заявил, что рассматривает возможность упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев.

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