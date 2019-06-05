Стало известно отношение украинцев к России

Почти две трети украинцев считают, что Россия является агрессором в отношениях с Украиной. Об этом свидетельствуют данные мониторинга общественных настроений, опубликованные на сайте социологической группы «Рейтинг».

Как отмечают авторы исследования, Россию считают государством-агрессором 65 процентов украинцев. Наиболее сильно эта идея распространена среди жителей западных и центральных областей Украины, где в российскую агрессию верят 86 и 72 процента жителей соответственно. Наилучшее отношение к соседнему государству высказывают жители восточных регионов страны — только 36 процентов из них уверены, что Москва в ответе за вооруженный конфликт в Донбассе.

В отсутствие агрессивных действий со стороны России верят 27 процентов украинцев, еще восемь процентов опрошенных затруднились дать однозначный ответ.

Отвечая на вопрос об отношении к проблеме Донбасса, 60 процентов украинцев высказались за дипломатические способы урегулирования конфликта. Из них 22 процента готовы предоставить территориями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) широкую автономию в составе Украины. Полную же независимость указанных территорий поддержали только пять процентов респондентов, это рекордно низкий показатель с августа 2017 года.

Все меньше украинцев выступают за продолжение военных действий до полного восстановления контроля Киева над Донбассом. За такой вариант развития событий высказались 18 процентов опрошенных (в декабре 2018-го — 22 процента). Наибольшей популярностью такой способ решения проблемы пользуется у избирателей партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ранее — «Блок Петра Порошенко»).

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет ее страной-агрессором. Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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