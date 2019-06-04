На Украине придумали новое наказание для жителей Донбасса с паспортами России

Депутат Верховной Рады Олег Мусий внес в парламент законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, получивших гражданство России. Информация об этом опубликована на официальном сайте Рады.
Уточняется, что возможность конфискации имущества допускается для лиц, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживают в отдельных районах юго-востока Украины, контролируемых самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Текст законопроекта и пояснительная записка к нему пока не опубликованы.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР 24 апреля. Тогда он отметил, что эта мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит своей целью создание проблем для украинских властей. Позже российский лидер заявил, что рассматривает возможность упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в признании своей оккупационной деятельности. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже заявил, что Киев готовит «одновременно системный и асимметричный» ответ на «паспортный бандитизм», который будет наполнен «сюрпризами».
Министр по делам ветеранов Ирина Фриз ранее внесла в правительство Украины предложение о лишении жителей Донбасса, получивших российские паспорта, различных льгот, социальных выплат и пенсий.
Правительство также рассмотрело и приняло постановление, согласно которому российские паспорта жителей Донбасса признаются на Украине недействительными.