Украина отказалась признать выданные жителям Донбасса российские паспорта

Украина не станет признавать выданные жителям Донбасса российские паспорта. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает в среду, 8 мая, «Интерфакс-Украина».

«Все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории, на территории суверенного Украинского государства, с нарушением любых международных норм (...) будут признаны незаконными», — заявил Гройсман и добавил, что кабмин примет соответствующее решение уже сегодня.

По словам главы правительства, выданные российской стороной документы не будут признавать как на территории страны, так и при попытке пересечь границу.

Премьер-министр добавил, что Киев обратится к другим странам с просьбой считать эти паспорта недействительными.

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Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что страна подготовила «одновременно системный и асимметричный» ответ на «паспортный бандитизм» России в Донбассе, и указал на то, что подобными методами Москва может попытаться дестабилизировать ситуацию и в других странах Европы.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик 24 апреля. Позже Путин заявил, что рассматривает возможность упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев.

В связи с этим Киев обратился в Совет Безопасности ООН. Избранный президент Владимир Зеленский заявил, что Москва таким образом признала ответственность «в качестве государства-оккупанта», а действующий глава государства Петр Порошенко обвинил Россию в подготовке аннексии Донбасса.

Киев считает Москву ответственной за конфликт на юго-востоке страны, который длится с момента государственного переворота в 2014 году. По закону, принятому на Украине в феврале 2018 года, Россия официально считается страной-агрессором, которая оккупировала неподконтрольные властям Киева территории Луганской и Донецкой областей. Москва неоднократно отрицала подобные обвинения.

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