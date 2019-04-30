Украинский министр назвал жителей Донбасса мразями и вызвал гнев Тимошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко требует отставки министра социальной политики Украины Андрея Ревы. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она призвала отстранить Реву от должности за его высказывание о жителях самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), которых он назвал мразями. Впоследствии министр заявил, что журналисты неправильно его поняли.

Тимошенко напоминает, что публичные высказывания министра — это не личное мнение, а позиция официальной структуры. Политик считает, что за «провластным косноязычием и невежеством» министра стоит «сознательная политика власти по расколу украинского общества», в которой она видит причину поражения действующего президента Петра Порошенко на выборах.

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Парламентарий подчеркнула, что украинские власти должны «молчать и каяться», чтобы вернуть контроль над Донбассом.

Сюжет с соответствующим высказыванием министра обнародовала на своей странице в Facebook журналист «Би-би-си» Ольга Мальчевская.

«Все, кто был проукраинским, все выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии — там и тут, — пусть потерпят. Мне их не жаль никого. Абсолютно. Я вам честно скажу. Мне жаль тех солдат и офицеров и их семьи, которые убиты там. За этих мразей», — заявил Рева, комментируя указ президента России Владимира Путина о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

Часть Донбасса — территории ДНР и ЛНР — неподконтрольна Киеву. Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014-го, после того как киевские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО) — так в Киеве называли попытку силового подавления протестов в регионе. Она была завершена в феврале 2018-го — ей на смену пришла операция объединенных сил (ООС) под командованием Вооруженных сил Украины. Официальные лица Украины неоднократно делали заявления о необходимости возвращения контроля над всем Донбассом.

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