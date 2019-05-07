Украина пообещала России ответ на «паспортный бандитизм» в Донбассе

Киев уже подготовил ответ на упрощение выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в своей колонке для газеты «Украинская правда».

По его словам, это будет действенный, «одновременно системный и асимметричный» ответ. «Пока не буду раскрывать наши конкретные шаги. Пусть это станет сюрпризом для противника», — заявил министр и добавил, что обратился к министрам иностранных дел государств «Большой семерки», ЕС и других партнеров с призывом ввести новые санкции против России.

«Отреагировать на паспортный бандитизм мы можем уже сейчас», — подчеркнул глава украинского МИД.

Он также заявил, что Москва пытается возродить Российскую империю и под угрозой находятся десятки стран, прежде всего в постсоветском пространстве. «Но вспомним, сколько русских и русскоязычных живет в той же Германии и других странах ЕС. Кремль не просто пытается сформировать в них свою пятую колонну, он будет создавать основания для активного вмешательства в их внутреннюю жизнь», — подытожил Климкин.

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24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. В Луганске уже открылся центр приема необходимых документов, пункты оформления и выдачи бумаг также работают в Ростовской области.

Действующий президент Украины Петр Порошенко после этого обвинил Россию в подготовке аннексии юго-востока Украины, а в команде новоизбранного президента Владимира Зеленского заявили, что Москва таким образом признала ответственность «в качестве государства-оккупанта». Киев также обратился в Совет Безопасности ООН.

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