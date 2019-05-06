В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов

В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Замглавы МВД самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Михаил Параскеев рассказал, что пункт приема документов будет работать на базе центрального аппарата управления миграционной службы республики. Пакеты документов на получение гражданства РФ уже приняты от первых десяти заявителей.

Кроме того, специалисты миграционной службы будут вести консультации для жителей ЛНР, не имеющих необходимых документов для получения российского паспорта. Параскеев рассказал, что на эти консультации записалось уже более 400 человек.

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Принятые пакеты документов будут централизованно отправляться в Новошахтинск (Ростовская область), где решение по ним будет приниматься в течение 90 дней.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса.

Украинская сторона назвала эти действия враждебными. В частности, действующий президент Петр Порошенко обвинил Россию в подготовке аннексии юго-востока Украины, а в команде новоизбранного президента Владимира Зеленского заявили, что Москва таким образом признала ответственность «в качестве государства-оккупанта». Киев также обратился в Совет Безопасности ООН.

Украинская сторона полагает, что действия России противоречат минским соглашениям. Жителям самопровозглашенных республик посоветовали отказаться от российских документов.

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