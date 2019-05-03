Россия объяснила ОБСЕ упрощение гражданства для жителей Донбасса

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин объяснил на заседании постоянного совета организации, с чем было связано решение о предоставлении упрощенного гражданства жителям Донбасса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Балакина, Москва предоставила этим гражданам такую возможность, поскольку Украина лишила их законных прав. Он подчеркнул, что жители Донбасса фактически исключены из политических и социально-экономических процессов страны. Также Балакин пояснил, что Россия не обязывает их получать российское гражданство.

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«В сложившихся условиях Российская Федерация, руководствуясь исключительно гуманитарными соображениями, приняла решение предоставить возможность приобретения жителями отдельных районов Донбасса российского гражданства в упрощенном порядке <...> без отказа от имеющегося гражданства. Ни о какой принудительной всеобщей паспортизации, как об этом, не разобравшись в сути вопроса, заявляли отдельные представители, речи не идет», — сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 апреля упростил процесс получения гражданства России лицам, которые проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины. Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского назвал эти действия враждебными. Российская сторона заявляет, что мера носит гуманитарный характер.

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