В Европе назвали цели «паспортных» указов Путина

Решение России упростить получение гражданства некоторым категориям жителей Украины является попыткой использовать момент, когда Киев и Евросоюз заняты избирательными кампаниями. Такое мнение в беседе с «Укринформом» высказал депутат Европарламента от Польши Михал Бони.

Он предположил, что, выдавая российские паспорта гражданам Украины, Москва пытается подкупить их. В то же время за этим могут стоять и более глубокие мотивы — например, формальное завладение украинской территорией в будущем, отметил депутат.

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«В определенный момент они могут сказать, что значительная часть жителей восточной части Украины — люди с российскими паспортами, а если они с российскими паспортами, то не нужна дискуссия о том, что это — Украина», — сказал Бони.

1 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины. Согласно документу, получить российский паспорт могут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.

24 апреля Путин упростил порядок выдачи российского гражданства лицам, которые проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины. Это решение вызвало широкий общественный резонанс. Так, штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского пообещал усилить международное давление на Москву, а Евросоюз обвинил Россию в посягательстве на суверенитет Украины. Российская сторона настаивает, что эта мера носит гуманитарный характер.

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