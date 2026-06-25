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18:02, 25 июня 2026Путешествия

Отели в Сочи начали снижать цены ради экономных туристов

Цены на отели в Сочи начали снижать летом 2026 года
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

В летнем сезоне 2026 года отели в Сочи начали снижать цены ради экономных туристов. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР),

Уточняется, что это решение дает возможность россиянам выбирать формат размещения под свой бюджет. Специалисты объяснили, что цена теперь формируется, основываясь на датах путешествия и текущем спросе. Более того, отельеры привлекают туристов с помощью спа-комплексов и других дополнительных услуг — они обходятся дешевле, если брать сразу с проживанием.

Ранее сообщалось, что средний чек отпуска на двоих на юге России летом 2026 года составит до 130 тысяч рублей за девять ночей. По данным аналитиков, в Краснодарском крае будет отдыхать 51 процент россиян.

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