Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:34, 26 июня 2026Из жизни

Член королевской семьи оказался вдвое богаче Карла III

Личное состояние принца Уильяма оказалось вдвое больше, чем у короля Карла III
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Jordan Pettitt / Pool / Reuters

Принц Уильям оказался богаче своего отца — короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает издание Mirror.

Информация раскрылась после публикации отчетности по нескольким источникам доходов королевской семьи. Уильям распоряжается активами герцогства Корнуолл стоимостью 1,2 миллиарда фунтов, которые перешли к нему, когда он стал принцем Уэльским. В 2025—2026 годах они принесли ему 21,6 миллиона фунтов.

Личное состояние Карла III оценивается заметно скромнее. Согласно рейтингу богатейших людей Sunday Times, за год оно выросло примерно на 30 миллионов фунтов и достигло 640 миллионов фунтов. Это почти вдвое меньше, чем у Уильяма.

Материалы по теме:
Новый король Великобритании — Карл III. Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
Новый король Великобритании — Карл III.Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
9 сентября 2022
У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?
У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?
6 февраля 2024
Обмороки и многокилометровые очереди: как Британия прощалась с королевой Елизаветой II
Обмороки и многокилометровые очереди:как Британия прощалась с королевой Елизаветой II
19 сентября 2022

В 2022 году сообщалось, что в то время во владения короны входили активы и недвижимость на сумму 34,3 миллиарда долларов, в том числе Букингемский дворец, Кенсингтонский дворец, а также земли и недвижимость в Лондоне и различных регионах Великобритании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер бывший министр обороны России

    В Москве раскрыта схема ухода от налогов на семь миллиардов рублей

    Раскрыты подробности экстренной госпитализации легендарного российского актера

    Россиянин «заминировал» транспортный узел для удержания любимой

    Мадьяр обвинил Орбана в удалении Венгрии от еврозоны

    Невозможность падения цен на нефть ниже $70 объяснили

    В России выросло число налоговых преступлений

    В России оценили последствия остановки поставок рыбы из Армении

    Россиянин поставил на победу Парагвая в матче ЧМ и лишился 5,15 миллиона рублей

    Названа главная цель объявленной Зеленским 40-дневной операции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok