Член королевской семьи оказался вдвое богаче Карла III

Личное состояние принца Уильяма оказалось вдвое больше, чем у короля Карла III

Принц Уильям оказался богаче своего отца — короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает издание Mirror.

Информация раскрылась после публикации отчетности по нескольким источникам доходов королевской семьи. Уильям распоряжается активами герцогства Корнуолл стоимостью 1,2 миллиарда фунтов, которые перешли к нему, когда он стал принцем Уэльским. В 2025—2026 годах они принесли ему 21,6 миллиона фунтов.

Личное состояние Карла III оценивается заметно скромнее. Согласно рейтингу богатейших людей Sunday Times, за год оно выросло примерно на 30 миллионов фунтов и достигло 640 миллионов фунтов. Это почти вдвое меньше, чем у Уильяма.

В 2022 году сообщалось, что в то время во владения короны входили активы и недвижимость на сумму 34,3 миллиарда долларов, в том числе Букингемский дворец, Кенсингтонский дворец, а также земли и недвижимость в Лондоне и различных регионах Великобритании.