Король Карл III унаследовал миллиарды фунтов стерлингов и тысячи морских существ

CBS News: Карл III унаследовал многомиллиардное имущество Елизаветы II после ее смерти

После смерти британской королевы Елизаветы II новый король Карл III стал наследником ее многомиллиардного имущества, в которое среди прочего входят исторические поместья и тысячи морских существ. Об этом сообщает CBS News.

Личное состояние Елизаветы II оценивается в сумму, составляющую не менее 370 миллионов фунтов стерлингов (26 миллиардов рублей). В частности, она владела произведениями искусства, драгоценностями, недвижимостью и ценными бумагами. Карл III унаследовал большую часть из них.

Новый монарх также будет контролировать владения короны, в которые входят активы и недвижимость на сумму 34,3 миллиарда долларов (два триллиона рублей), в том числе Букингемский дворец, Кенсингтонский дворец, а также земли и недвижимость в Лондоне и различных регионах Великобритании. Не менее 15 процентов дохода, который они приносят, получает королевская семья.

Собственностью монарха считается герцогство Ланкастерское и герцогство Корнуолл. Формально ему принадлежат целые населенные пункты вместе с коммерческой недвижимостью и руинами древних замков, на которые приезжают посмотреть туристы со всего мира. В 2019 году Ланкастер принес королеве 20 миллионов фунтов стерлингов, а принц Чарльз получил столько же с Корнуолла.

Карл III избежит уплаты налога за наследование герцогства Ланкастерского, который мог превысить 750 миллионов долларов (45,3 миллиарда рублей), сообщает Business Insider. Он сможет оставить эти деньги себе благодаря правилу, введенному правительством Великобритании в 1993 году и позволяющему передавать активы от одного суверена к другому.

Король, по информации Business Insider, также получил в наследство около 32 тысяч лебедей, живущих в Великобритании, и неустановленное количество дельфинов, китов и осетров.

Британские лебеди считаются собственностью монарха с XII века: таким образом их пытались защитить от браконьеров. Киты и дельфины стали королевской собственностью в 1324 году. Согласно закону, действующему до сих пор, у Карла III есть право присвоить любого кита или дельфина, выбросившегося на берег или пойманного на расстоянии до пяти километров от Британских островов.

Стоимость бренда британской королевской семьи в 2017 году оценивалась примерно в 67 миллиардов фунтов стерлингов (4,7 триллиона рублей).

Ранее Карл III выступил с первым телевизионным обращением к нации. Монарх начал речь с обращения к памяти своей матери, ее величества Елизаветы II. Он назвал ее человеком, который вдохновлял и служил примером для него и для всей королевской семьи.