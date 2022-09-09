Король Карл III впервые обратился к нации

Новый король Великобритании Карл III выступил с первым обращением к нации

Король Великобритании Карл III выступил с первым телевизионным обращением к нации. Об этом сообщает The Guardian.

Монарх начал речь обращением к памяти своей матери, Ее Величества Елизаветы II. Он назвал ее человеком, который вдохновлял и служил примером для него и всей королевской семьи.

«Королева Елизавета прожила жизнь достойно. Обещание данное ей судьбе было выполнено, и мы глубоко скорбим о ее кончине. Это обещание, служить всю свою жизнь, я даю сегодня вам», — сказал король.

Карл III также напомнил, что за 70 лет правления Великобритания стало обществом многих культур и вероисповеданий. Монарх сказал, что теперь его жизнь значительно изменится, а его сын, принц Уильям, примет его титул герцога Корнуолльского.

Король также заявил, что рассчитывает на поддержку своей супруги Камиллы, которая получит титул королевы-консорта в знак «признания ее верной службы отечеству».

Принц Чарльз стал королем Великобритании 8 сентября, после смерти королевы Елизаветы II. Монарх и его супруга Камилла прибыли в Лондон из Шотландии, где скончалась королева, 9 сентября.