Король Карл III объявил старшего сына принцем Уэльским
Король Карл III объявил старшего сына принцем Уэльским
В телеобращении к нации король Великобритании Карл III объявил своего старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Об этом сообщает РИА Новости.
После смерти королевы принц Уильям также получил титул герцога Корнуолльского, а его супруга, Кейт Миддлтон получила титул герцогиня Корнуолльская. Они сохранили титулы герцог и герцогиня Кембриджские, полученные от Елизаветы II после их свадьбы.
Титул принца Уэльского присваивается непосредственным наследникам британского престола и при жизни Елизаветы II принадлежал отцу Уильяма, принцу Чарльзу.
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