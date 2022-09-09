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Король Карл III объявил старшего сына принцем Уэльским

Король Карл III объявил старшего сына принцем Уэльским

Фото: Ben Stansall / Reuters

В телеобращении к нации король Великобритании Карл III объявил своего старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Об этом сообщает РИА Новости.

После смерти королевы принц Уильям также получил титул герцога Корнуолльского, а его супруга, Кейт Миддлтон получила титул герцогиня Корнуолльская. Они сохранили титулы герцог и герцогиня Кембриджские, полученные от Елизаветы II после их свадьбы.

Титул принца Уэльского присваивается непосредственным наследникам британского престола и при жизни Елизаветы II принадлежал отцу Уильяма, принцу Чарльзу.

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Кейт Миддлтон стала принцессой Уэльской. В прошлом этот титул носила мать Уильяма, принцесса Диана.

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября. Новым королем Великобритании стал принц Чарльз.

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Олег Парамонов
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