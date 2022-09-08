Британская королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет, королем станет ее сын Чарльз

Умерла королева Великобритании Елизавета II. Об этом говорится на официальной странице королевской семьи в Twitter.

Ранее стало известно, что королеву положили под медицинское обследование из-за ухудшения состояния здоровья. В мае поступала информация, что королева страдала из-за болезни ног и ей сложно было передвигаться.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году, ей было 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.

В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет. Ожидается, что после смерти королевы корона перейдет ее старшему сыну — принцу Чарльзу.