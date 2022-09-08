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Врачи озаботились ухудшением здоровья Елизаветы II

Букингемский дворец заявил об обеспокоенности врачей здоровьем королевы Елизаветы II
СюжетСостояние Елизаветы II:
Елизавета II

Елизавета II. Фото: Jane Barlow / Reuters

Врачи озабочены ухудшением здоровья британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Reuters.

Королева находится под медицинским наблюдением в замке Балморал в Шотландии. В Шотландию выехали принц Чарльз и принц Уильям, сообщает РИА Новости.

Источники Reuters в Букингемском дворце заявили, что слухи о том, что королева упала, лишены оснований.

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Накануне Елизавета II отложила запланированное на вечер среды, 7 сентября, заседание Тайного совета. Врачи рекомендовали ей отдохнуть после аудиенций с ушедшим в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном и его преемницей Лиз Трасс.

В феврале королева перенесла COVID-19. В мае стало известно, что Елизавета II не примет участия в церемонии официального открытия сессии парламента Великобритании. Считалось, что королеве трудно передвигаться из-за болезни ног.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году, ей 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.

В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.

Ожидается, что после смерти королевы корона перейдет ее старшему сыну — принцу Чарльзу.

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Олег Парамонов
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