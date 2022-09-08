Врачи озаботились ухудшением здоровья Елизаветы II

Букингемский дворец заявил об обеспокоенности врачей здоровьем королевы Елизаветы II

Врачи озабочены ухудшением здоровья британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Reuters.

Королева находится под медицинским наблюдением в замке Балморал в Шотландии. В Шотландию выехали принц Чарльз и принц Уильям, сообщает РИА Новости.

Источники Reuters в Букингемском дворце заявили, что слухи о том, что королева упала, лишены оснований.

Накануне Елизавета II отложила запланированное на вечер среды, 7 сентября, заседание Тайного совета. Врачи рекомендовали ей отдохнуть после аудиенций с ушедшим в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном и его преемницей Лиз Трасс.

В феврале королева перенесла COVID-19. В мае стало известно, что Елизавета II не примет участия в церемонии официального открытия сессии парламента Великобритании. Считалось, что королеве трудно передвигаться из-за болезни ног.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году, ей 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.

В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.

Ожидается, что после смерти королевы корона перейдет ее старшему сыну — принцу Чарльзу.