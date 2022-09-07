Врачи дали рекомендации Елизавете II после аудиенций с Джонсоном и Трасс

Врачи рекомендовали королеве Елизавете II отдохнуть после аудиенций с Джонсоном и Трасс

Королева Великобритании Елизавета II по рекомендации врачей перенесла запланированное на вечер среды, 7 сентября, заседание Тайного совета. Мероприятие должно было пройти в онлайн-формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Букингемский дворец.

Как сообщили в королевской резиденции, после аудиенций с ушедшим в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном и его преемницей Лиз Трасс королеве было рекомендовано отдохнуть. Заседание Тайного совета будет перенесено.

Во вторник, 6 сентября, королева Великобритании Елизавета II утвердила ключевых министров в правительстве избранного премьер-министра Лиз Трасс. Кабинет предыдущего премьера Бориса Джонсона был расформирован вместе с его отставкой.

В понедельник, 5 сентября, бывшая министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым премьер-министром королевства, а также возглавила британскую Консервативную партию. Она набрала 57,4 процента голосов, обойдя таким образом другого претендента на пост премьера, бывшего канцлера Минфина Британии Риши Сунака. 6 сентября она официально вступила в должность, пройдя торжественную церемонию назначения королевой.