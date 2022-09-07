Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Врачи дали рекомендации Елизавете II после аудиенций с Джонсоном и Трасс

Врачи рекомендовали королеве Елизавете II отдохнуть после аудиенций с Джонсоном и Трасс
Елизавета II и Лиз Трасс

Елизавета II и Лиз Трасс. Фото: Reuters

Королева Великобритании Елизавета II по рекомендации врачей перенесла запланированное на вечер среды, 7 сентября, заседание Тайного совета. Мероприятие должно было пройти в онлайн-формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Букингемский дворец.

Как сообщили в королевской резиденции, после аудиенций с ушедшим в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном и его преемницей Лиз Трасс королеве было рекомендовано отдохнуть. Заседание Тайного совета будет перенесено.

Материалы по теме:
Премьер-министр Великобритании покидает пост. Почему уходит в отставку Борис Джонсон и кто заменит его?
Премьер-министр Великобритании покидает пост.Почему уходит в отставку Борис Джонсон и кто заменит его?
7 июля 2022
В Великобритании завершились выборы преемника Бориса Джонсона. Кто займет пост премьера и продолжит борьбу с Россией?
В Великобритании завершились выборы преемника Бориса Джонсона.Кто займет пост премьера и продолжит борьбу с Россией?
2 сентября 2022
Железная леди — 2. Кто такая новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и почему ее не любят в России?
Железная леди — 2.Кто такая новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и почему ее не любят в России?
5 сентября 2022

Во вторник, 6 сентября, королева Великобритании Елизавета II утвердила ключевых министров в правительстве избранного премьер-министра Лиз Трасс. Кабинет предыдущего премьера Бориса Джонсона был расформирован вместе с его отставкой.

В понедельник, 5 сентября, бывшая министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым премьер-министром королевства, а также возглавила британскую Консервативную партию. Она набрала 57,4 процента голосов, обойдя таким образом другого претендента на пост премьера, бывшего канцлера Минфина Британии Риши Сунака. 6 сентября она официально вступила в должность, пройдя торжественную церемонию назначения королевой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил Запад о последствиях введения потолка цен на российское сырье
Появилась возможность поселиться в доме Умы Турман и Итана Хоука
Мужчина дважды за пять дней сорвал джекпот
Раскрыто негативное влияние укрепления доллара
Очередное нападение с ножом на людей совершено в Канаде
Берлускони предложил стать посредником по Украине вместе с Меркель
В Канаде задержали второго подозреваемого в убийстве десяти человек
Россия запросила в Совбезе ООН обсуждение поставок западных вооружений Украине
Спрогнозированы сроки старта продаж iPhone 14 в России
В Запорожье рассказали об исполнителях взрывов в Мелитополе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.