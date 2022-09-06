Трасс назначила ключевых министров

Королева Великобритании Елизавета II утвердила новых министров в правительстве Лиз Трасс

Королева Великобритании Елизавета II утвердила ключевых министров в правительстве избранного премьер-министра Лиз Трасс. Об этом сообщает офис премьера на Даунинг-стрит, 10.

Вице-премьером и главой Минздрава стала Терез Коффи. До этого она возглавляла министерство труда и пенсий. Министром иностранных дел назначен Джеймс Клеверли, экс-министр образования. Министр обороны Бен Уоллес сохранил пост.

Руководить министерством внутренних дел будет бывший генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман. Экс-министр энергетики Кваси Квартенг возглавил министерство финансов.

Кабинет предыдущего премьера Бориса Джонсона был расформирован вместе с его отставкой.

5 сентября бывшая министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым премьер-министром королевства, а также возглавила британскую Консервативную партию. Она набрала 57,4 процента голосов, обойдя таким образом другого претендента на пост премьера, бывшего канцлера Минфина Британии Риши Сунака. 6 сентября она официально вступила в должность, пройдя торжественную церемонию назначения королевой.