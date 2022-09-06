Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Трасс назначила ключевых министров

Королева Великобритании Елизавета II утвердила новых министров в правительстве Лиз Трасс

Фото: Phil Noble / Reuters

Королева Великобритании Елизавета II утвердила ключевых министров в правительстве избранного премьер-министра Лиз Трасс. Об этом сообщает офис премьера на Даунинг-стрит, 10.

Вице-премьером и главой Минздрава стала Терез Коффи. До этого она возглавляла министерство труда и пенсий. Министром иностранных дел назначен Джеймс Клеверли, экс-министр образования. Министр обороны Бен Уоллес сохранил пост.

Руководить министерством внутренних дел будет бывший генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман. Экс-министр энергетики Кваси Квартенг возглавил министерство финансов.

Кабинет предыдущего премьера Бориса Джонсона был расформирован вместе с его отставкой.

5 сентября бывшая министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым премьер-министром королевства, а также возглавила британскую Консервативную партию. Она набрала 57,4 процента голосов, обойдя таким образом другого претендента на пост премьера, бывшего канцлера Минфина Британии Риши Сунака. 6 сентября она официально вступила в должность, пройдя торжественную церемонию назначения королевой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США заявили о планах Индии обсуждать потолок цен на российскую нефть
Владельца «золотого Стечкина» арестовали за организацию банды
Исследована эмоциональность равнодушных к природе людей
В Италии раскритиковали договор Германии и Франции по газу и электроэнергии
Стало известно о сомнениях ЕС относительно ограничения цены на российский газ
Главный поставщик газа Великобритании запросил многомиллиардные кредиты
Эмили Ратаковски снялась в красном бикини на пляже
Стало известно о просьбе Венгрии снять санкции с трех российских миллиардеров
В США допустили долгое отсутствие своего посла в России
Экс-глава ЕКА оценил сотрудничество России и Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.