Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании

Новым премьером Великобритании и лидером консерваторов избрали главу МИД Лиз Трасс

Бывшая министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым премьер-министром королевства, а также возглавила британскую Консервативную партию. Результаты были объявлены во время прямой трансляции с торжественного мероприятия консерваторов на YouTube.

По результатам голосования среди членов правящей партии (порядка 175 тысяч человек, или 0,4 процента избирателей), которое состоялось 2 сентября, политик набрала 57,4 процента голосов, обойдя таким образом другого претендента на пост главы правительства, бывшего канцлера казначейства (Министерство финансов Великобритании) Риши Сунака.

Несмотря на то, что экс-глава Минфина победил во всех раундах среди консерваторов — членов парламента, среди рядовых членов партии его позиции оказались менее прочными. С начала июля он уступает Трасс в опросах общественного мнения, а когда они вдвоем дошли до финального раунда, глава МИД постепенно увеличивала отрыв.

Последний опрос общественного мнения YouGov показал, что ее кандидатуру поддерживает 66 процентов членов Консервативной партии, тогда как Сунака — всего 34 процента.

Предвыборные обещания Лиз Трасс

В своих агитационных речах Трасс не скрывала антагонизма к Российской Федерации. 24 августа она пообещала рассекречивать больше разведывательных данных о России, если займет премьерский пост.

На посту премьер-министра я пойду дальше, сделаю все возможное, в том числе рассекречивание большего объема разведывательных данных, чтобы разоблачить перед миром тактику президента РФ Владимира Путина Лиз Трасс премьер-министр Великобритании

Кроме того, новоиспеченная глава правительства заявила о своей готовности лично «осадить» российского президента на саммите G20 в Индонезии в ноябре, но позже изменила свою позицию и сообщила, что Россия вообще не должна быть представлена на встрече.

Также Трасс пообещала в случае избрания свернуть экономическое партнерство с Пекином и сплотить другие страны «Большой семерки» в борьбе с китайским интеграционным проектом «Один пояс, один путь». За эти и другие жесткие заявления британские СМИ прозвали экс-главу МИД «новой железной леди», делая отсылку на знаменитого премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

Ее внутриполитические инициативы также несут в себе дух тэтчеризма. Она уже пообещала своим избирателям, что после назначения на пост премьера займется снижением налогов, радикально реформирует британское правительство и станет «борцом за свободу».

Трасс в должности министра иностранных дел Британии

На свой предыдущий пост Лиз Трасс была назначена бывшим премьер-министром страны Борисом Джонсоном в 2021 году. Здесь она сменила Доминика Рааба, который утратил доверие правительства и граждан Великобритании после после того, как он ушел в отпуск в разгар афганского кризиса.

Став главой МИД, Трасс избрала ярко выраженный антироссийский курс. В открытую это проявилось во время ее визита в Москву в преддверии российской военной операции на Украине. На совместной конференции по итогам переговоров с Трасс глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал их диалог как «разговор немого с глухим». Позже стали известны некоторые курьезные детали встречи.

Когда Трасс потребовала от Лаврова, чтобы Москва отвела войска от границы с Украиной, российский министр возразил, что все военные маневры осуществлялись на территории РФ. Вслед за этим он поинтересовался у британской коллеги: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» Трасс ответила отрицательно. Ее тут же поправила британский посол, но информация о курьезе просочилась в СМИ. А перед этим Трасс, говоря об Украине, заявила, что та пережила много вторжений — «от монголов до татар».

Отставка Бориса Джонсона

Выборы нового премьера были назначены в связи с тем, что предыдущий глава правительства Борис Джонсон 7 июля подал в отставку в результате цепочки громких политических скандалов. Политик несколько раз за последние годы подрывал доверие к себе и правительству со стороны британцев.

Его критиковали из-за роскошного ремонта апартаментов на Даунинг-стрит, сделанного на деньги крупного донора партии, из-за вечеринок с алкоголем все на той же Даунинг-стрит, нарушающих жесткий локдаун, введенный самим же Джонсоном.

Последней каплей стала выходка соратника и протеже премьера Криса Пинчера: пьяный политик устроил дебош в элитном клубе для консерваторов и домогался двоих гостей мужского пола. Позже стало известно, что на Пинчера и прежде не раз жаловались из-за сексуальных домогательств.

При этом Джонсон, как оказалось, не просто знал об обвинениях в адрес своего протеже, когда назначал его на высокую партийную должность, но и шутил на эту тему. Когда разразился скандал, Риши Сунак, занимавший пост главы Минфина, в числе первых публично осудил Джонсона и подал в отставку. Вслед за ним это сделали более полусотни других членов правительства разного калибра.