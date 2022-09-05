Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании

Новым премьером Великобритании и лидером консерваторов избрали главу МИД Лиз Трасс
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Бывшая министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым премьер-министром королевства, а также возглавила британскую Консервативную партию. Результаты были объявлены во время прямой трансляции с торжественного мероприятия консерваторов на YouTube.

По результатам голосования среди членов правящей партии (порядка 175 тысяч человек, или 0,4 процента избирателей), которое состоялось 2 сентября, политик набрала 57,4 процента голосов, обойдя таким образом другого претендента на пост главы правительства, бывшего канцлера казначейства (Министерство финансов Великобритании) Риши Сунака.

Несмотря на то, что экс-глава Минфина победил во всех раундах среди консерваторов — членов парламента, среди рядовых членов партии его позиции оказались менее прочными. С начала июля он уступает Трасс в опросах общественного мнения, а когда они вдвоем дошли до финального раунда, глава МИД постепенно увеличивала отрыв.

Последний опрос общественного мнения YouGov показал, что ее кандидатуру поддерживает 66 процентов членов Консервативной партии, тогда как Сунака — всего 34 процента.

Материалы по теме:
Борис, ты не прав! Как вечеринки британского премьера в разгар пандемии испортили его репутацию и политическую карьеру
Борис, ты не прав!Как вечеринки британского премьера в разгар пандемии испортили его репутацию и политическую карьеру
24 января 2022
«Мы давние соперники» Британия несет большие убытки от санкций против России. Почему Лондону так важно помогать Украине?
«Мы давние соперники»Британия несет большие убытки от санкций против России. Почему Лондону так важно помогать Украине?
18 июня 2022

Предвыборные обещания Лиз Трасс

В своих агитационных речах Трасс не скрывала антагонизма к Российской Федерации. 24 августа она пообещала рассекречивать больше разведывательных данных о России, если займет премьерский пост.

На посту премьер-министра я пойду дальше, сделаю все возможное, в том числе рассекречивание большего объема разведывательных данных, чтобы разоблачить перед миром тактику президента РФ Владимира Путина

Лиз Трасспремьер-министр Великобритании

Кроме того, новоиспеченная глава правительства заявила о своей готовности лично «осадить» российского президента на саммите G20 в Индонезии в ноябре, но позже изменила свою позицию и сообщила, что Россия вообще не должна быть представлена на встрече.

Также Трасс пообещала в случае избрания свернуть экономическое партнерство с Пекином и сплотить другие страны «Большой семерки» в борьбе с китайским интеграционным проектом «Один пояс, один путь». За эти и другие жесткие заявления британские СМИ прозвали экс-главу МИД «новой железной леди», делая отсылку на знаменитого премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

Ее внутриполитические инициативы также несут в себе дух тэтчеризма. Она уже пообещала своим избирателям, что после назначения на пост премьера займется снижением налогов, радикально реформирует британское правительство и станет «борцом за свободу».

Материалы по теме:
Чай, кофе, повоюем. Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
Чай, кофе, повоюем.Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
11 февраля 2022
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022

Трасс в должности министра иностранных дел Британии

На свой предыдущий пост Лиз Трасс была назначена бывшим премьер-министром страны Борисом Джонсоном в 2021 году. Здесь она сменила Доминика Рааба, который утратил доверие правительства и граждан Великобритании после после того, как он ушел в отпуск в разгар афганского кризиса.

Став главой МИД, Трасс избрала ярко выраженный антироссийский курс. В открытую это проявилось во время ее визита в Москву в преддверии российской военной операции на Украине. На совместной конференции по итогам переговоров с Трасс глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал их диалог как «разговор немого с глухим». Позже стали известны некоторые курьезные детали встречи.

Когда Трасс потребовала от Лаврова, чтобы Москва отвела войска от границы с Украиной, российский министр возразил, что все военные маневры осуществлялись на территории РФ. Вслед за этим он поинтересовался у британской коллеги: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» Трасс ответила отрицательно. Ее тут же поправила британский посол, но информация о курьезе просочилась в СМИ. А перед этим Трасс, говоря об Украине, заявила, что та пережила много вторжений — «от монголов до татар».

Отставка Бориса Джонсона

Выборы нового премьера были назначены в связи с тем, что предыдущий глава правительства Борис Джонсон 7 июля подал в отставку в результате цепочки громких политических скандалов. Политик несколько раз за последние годы подрывал доверие к себе и правительству со стороны британцев.

Его критиковали из-за роскошного ремонта апартаментов на Даунинг-стрит, сделанного на деньги крупного донора партии, из-за вечеринок с алкоголем все на той же Даунинг-стрит, нарушающих жесткий локдаун, введенный самим же Джонсоном.

Последней каплей стала выходка соратника и протеже премьера Криса Пинчера: пьяный политик устроил дебош в элитном клубе для консерваторов и домогался двоих гостей мужского пола. Позже стало известно, что на Пинчера и прежде не раз жаловались из-за сексуальных домогательств.

При этом Джонсон, как оказалось, не просто знал об обвинениях в адрес своего протеже, когда назначал его на высокую партийную должность, но и шутил на эту тему. Когда разразился скандал, Риши Сунак, занимавший пост главы Минфина, в числе первых публично осудил Джонсона и подал в отставку. Вслед за ним это сделали более полусотни других членов правительства разного калибра.

Культура отмены
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Приговор Ивану Сафронову стал самым суровым в России по делам о госизмене
«Одноклассники» запустили движение благодарностей учителям
Против писателя из Харькова возбудили дело за «антиукраинское» интервью
ВСУ нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС
Теннисистка Касаткина назвала приоритетную страну в случае смены гражданства
Популярный блогер рассказал о страхе перед переездом из Петербурга в Москву
Борьбу Европы с дорогим электричеством сравнили с финансовой пирамидой
В Госдуме прокомментировали приговор Ивану Сафронову
В США рассказали о «далеком от реальности» МиГ-41
Боррель признал наличие в ЕС сторонников сокращения помощи Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.