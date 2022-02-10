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Лавров назвал диалог с Западом разговором немого с глухим

Лавров заявил, что между Россией и Западом получается разговор немого с глухим

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Между Россией и Западом получается разговор немого с глухим. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, трансляция которой доступна на YouTube-канале ТАСС.

«Я, честно, разочарован, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере наши подробнейшие разъяснения [по ситуации вокруг Украины] в общем-то упали на неподготовленную почву», — заявил Сергей Лавров.

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Российский министр пошутил, что «неподготовленная почва» диалога между Лондоном и Москвой по Украине такая же замерзшая, как земля, по которой, по словам западных СМИ, должны пройти российские танки, наступающие на Киев.

«Мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы сегодня приводили. Я почувствовал, что наши коллеги либо не знакомы с этими подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют», — заметил глава МИД России.

Однако Лавров напомнил, что не только Россия призывает не спекулировать по поводу «вторжения». В числе спикеров глава МИД России назвал министра обороны Украины Алексея Резникова, украинского президента Владимира Зеленского и Пентагон.

Также Лавров подвел итоги встречи с Лиз Трасс. После беседы российский министр отметил, что отношения Москвы и Лондона оставляют желать лучшего и находятся на самой низшей точке за многие годы. Он подчеркнул, что подобная ситуация сложилась не по вине российской стороны.

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Николай Чигасов
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