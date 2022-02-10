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Лавров подвел итоги беседы с Трасс

Глава МИД Лавров: отношения Москвы и Лондона находятся на низшей точке за многие годы

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров подвел итоги встречи с британской коллегой Лиз Трасс, которая прошла в Москве 10 февраля. Трансляцию пресс-конференции дипломата публикует ТАСС.

После беседы российский министр отметил, что отношения Москвы и Лондона оставляют желать лучшего и находятся на самой низшей точке за многие годы. Он подчеркнул, что подобная ситуация сложилась не по вине российской стороны.

По словам Лаврова, Россия выступает за нормализацию отношений с Соединенным Королевством и возвращение их в русло конструктивного развития. Он отметил, что это возможно только на основе принципов равноправия и взаимного уважения интересов. «Избирательность, навязывание условий, ультиматумы и угрозы — это все путь в никуда. Отношения должны быть улицей с двухсторонним движением», — заключил глава МИД.

На данный момент официальная часть переговоров Лаврова и Трасс окончена. После состоится совместный рабочий завтрак, в ходе которого дипломаты планируют обсудить двусторонние связи и сотрудничество.

Ранее сообщалось, что на фоне негативной дипломатической ситуации Лавров назвал свою встречу с Трасс беспрецедентной. Он выразил надежду, что России и Великобритании удастся восстановить дипломатическое сотрудничество, которое было прервано не по инициативе российской стороны.

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Виктория Кондратьева
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