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Лавров назвал свою встречу с главой МИД Великобритании беспрецедентной

Лавров заявил, что РФ ответит взаимностью, если Британия настроена на улучшение отношений

Фото: пресс-служба МИД РФ

Отношения России и Великобритании в настоящий момент находятся на самой низкой отметке за многие годы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем вступительном слове на встрече с главой британского МИД Лиз Трасс. Его слова цитирует ТАСС.

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24 января

На фоне негативной дипломатической ситуации Лавров назвал свою встречу с Трасс беспрецедентной. При этом российский министр заявил, что Москва ответит взаимностью, если Лондон будет заинтересован в улучшении двусторонних отношений.

Сергей Лавров выразил надежду, что России и Великобритании удастся восстановить дипломатическое сотрудничество, которое было прервано не по инициативе российской стороны. Министр отметил, что вернуться к диалогу можно лишь через осознание равноправности РФ и Британии, как его участников.

Кроме того, глава МИД России подтвердил готовность обсудить с Трасс ситуацию, сложившуюся вокруг российских предложений по гарантиям безопасности в Европе.

Ранее стало известно, что Лиз Трасс прибыла с двухдневным визитом в Москву. В рамках диалога с Сергеем Лавровым глава Форин оффиса ожидает обсудить дипломатическую напряженность вокруг Украины. Перед вылетом Трасс заявила, что Великобритания может ввести санкции против России, в случае открытой военной агрессии в отношении Украины.

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Николай Чигасов
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