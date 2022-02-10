Лавров назвал свою встречу с главой МИД Великобритании беспрецедентной

Отношения России и Великобритании в настоящий момент находятся на самой низкой отметке за многие годы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем вступительном слове на встрече с главой британского МИД Лиз Трасс. Его слова цитирует ТАСС.

На фоне негативной дипломатической ситуации Лавров назвал свою встречу с Трасс беспрецедентной. При этом российский министр заявил, что Москва ответит взаимностью, если Лондон будет заинтересован в улучшении двусторонних отношений.

Сергей Лавров выразил надежду, что России и Великобритании удастся восстановить дипломатическое сотрудничество, которое было прервано не по инициативе российской стороны. Министр отметил, что вернуться к диалогу можно лишь через осознание равноправности РФ и Британии, как его участников.

Кроме того, глава МИД России подтвердил готовность обсудить с Трасс ситуацию, сложившуюся вокруг российских предложений по гарантиям безопасности в Европе.

Ранее стало известно, что Лиз Трасс прибыла с двухдневным визитом в Москву. В рамках диалога с Сергеем Лавровым глава Форин оффиса ожидает обсудить дипломатическую напряженность вокруг Украины. Перед вылетом Трасс заявила, что Великобритания может ввести санкции против России, в случае открытой военной агрессии в отношении Украины.