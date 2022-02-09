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Глава МИД Великобритании прибыла в Москву

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прилетела в Москву

Фото: Felix Zahn / globallookpress.com

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прибыла в Москву с официальным визитом. Об этом сообщило британское посольство в России на своей странице в Twitter.

Диппредставительство Великобритании уточнило, что Трасс проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что визит министра Британии продлится два дня. Сообщалось, что Трасс намерена обсудить с Лавровым пути решения кризиса на Украине. Перед вылетом Трасс снова упомянула про возможность введения антироссийских санкций в случае эскалации конфликта Москвы и Киева.

Ранее Трасс планировала совершить визит в Москву в начале февраля, но поездка была перенесена из-за положительного результата тестов на COVID-19. Министр соблюдала режим самоизоляции и вела работу из дома.

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Николай Чигасов
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