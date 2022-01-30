Глава МИД Великобритании собралась посетить Украину на следующей неделе

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс раскрыла сроки своего визита на Украину. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте, поделившись публикацией главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который выразил ей благодарность за поддержку.

«Жду поездки на Украину на этой неделе для оказания поддержки», — отметила британский дипломат.

Ранее сообщалось, что Трасс и глава Минобороны Бен Уоллес отправятся в Москву на переговоры в ближайшие несколько дней. В заявлении пресс-службы британского премьер-министра говорится, что Борис Джонсон вслед за заявлением, в котором он ясно дал понять, что с Россией возможны отношения лучше, премьер поручил министрам иностранных дел и обороны поехать в Москву для переговоров со своими коллегами в ближайшие дни. «Им будет поручено улучшить отношения с правительством президента [РФ Владимира] Путина и способствовать деэскалации», — заявили в пресс-службе.

