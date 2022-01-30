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Главы МИД и Минобороны Британии отправятся в Москву

Главы МИД Трасс и Минобороны Британии Уоллес поедут в Москву на переговоры в ближайшие дни

Фото: Pixabay

Главы МИД Великобритании Лиз Трасс и Минобороны Бен Уоллес отправятся в Москву на переговоры в ближайшие несколько дней, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу британского премьер-министра.

В заявлении говорится, что премьер Британии Борис Джонсон вслед за заявлением, в котором он ясно дал понять, что с Россией возможны отношения лучше, премьер-министр поручил министрам иностранных дел и обороны поехать в Москву для переговоров со своими коллегами в ближайшие дни. «Им будет поручено улучшить отношения с правительством президента [РФ Владимира] Путина и способствовать деэскалации», — заявили в пресс-службе.

Также Джонсон собирается провести телефонный разговор с Путиным на следующей неделе и отправится в регион с поездкой, чтобы «лично донести это послание».

Вероятность вооруженного конфликта между Киевом и Москвой активно обсуждалась в западных СМИ осенью 2021 года. Американские и украинские политики делали заявления о якобы планируемом вторжении России на территорию Украины. В Кремле заявили, что такие обвинения не имеют никаких оснований, и Россия не собирается нападать на другие государства.

Марина Совина
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