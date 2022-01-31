Глава МИД Британии заразилась коронавирусом накануне визита на Украину

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заразилась коронавирусом накануне своего визита на Украину. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

По словам Трасс, она получила положительный результат теста на COVID-19 вечером в понедельник, 31 января. Министр будет соблюдать самоизоляцию и работать из дома.

Визит Трасс на Украину был запланирован на эту неделю. До этого сообщалось, что Трасс и глава Минобороны Бен Уоллес отправятся в Москву на переговоры в ближайшие несколько дней. В заявлении пресс-службы британского премьер-министра говорится, что Борис Джонсон вслед за заявлением, в котором он ясно дал понять, что с Россией возможны отношения лучше, премьер поручил министрам иностранных дел и обороны поехать в Москву для переговоров со своими коллегами в ближайшие дни.