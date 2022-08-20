Глава МИД Британии Трасс передумала встречаться с Путиным на саммите G20

Reuters: в офисе Трасс заявили об отсутствии у России морального права участвовать в G20

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс изменила свое мнение об участии России в саммите «Большой двадцатки» (G20), который состоится в ноябре в Индонезии. Об этом сообщает Reuters.

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Противоречивые заявления

Примечательно, что ранее Трасс заявляла о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках G20 в случае, если она получит пост премьер-министра королевства и главы Консервативной партии.

Кроме того, аналогичные заявление она делала и ранее. В частности, в ходе дебатов 18 июля дипломат пообещала, что если ее выберут премьер-министром, она пересечется с российским лидером на саммите G20 на Бали. «Я была готова осадить (главу МИД России) Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор», — заявила дипломат.

Требование не пускать Россию на саммит звучит не в первый раз

Ранее кандидат в премьер-министры и бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак призвал не пускать российского лидера на саммит стран G20. По его словам, страны «двадцатки», поддерживающие Украину, «несут коллективную ответственность за то, чтобы назвать поведение Путина ужасающим». В свою очередь, глава комитета Государственной Думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал данное предложение бесполезным призывом, который рассчитан на получение очков во внутриполитической и внутрипартийной борьбе.

В марте за исключение России из «Большой двадцатки» выступил президент США Джо Байден. Он заявил, что американская сторона поддержит это, даже несмотря на отсутствие поддержки такого решения от всех членов организации. Как отметили обозреватели The Washington Post, решение пригласить Владимира Путина на осенний саммит G20 идет вразрез с кампанией США по превращению Москвы в страну-изгоя и ставит главу Белого дома в неловкое положение.

Призыв бойкотировать Россию поддерживают не все

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что пока не готов отказаться от участия в саммите стран «Большой двадцатки» в ноябре, если там будет присутствовать лидер России. При этом он добавил, что окончательное решение об участии примет лишь «незадолго до вылета», в зависимости от ситуации в мире, которая сложится к тому моменту.

Кроме того, Шольц призвал другие государства не бойкотировать мероприятие из-за этого. С аналогичным призывом также выступала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что G20 слишком важна, чтобы парализовать ее деятельность бойкотом. При этом она отметила, что вести дела с Россией как обычно уже не получится.

Важно лично сказать Путину, что мы думаем о нем и как мы расцениваем такого рода действия Урсула фон дер Ляйен глава Еврокомиссии

Участие России на заседании «Большой двадцатки» поддержал и глава МИД Бразилии Карлус Альберту Франку Франса. По его словам, исключение России не поможет найти решение «той насущной проблемы, с которой мы столкнулись сейчас».

Планы участвовать в G20

О том, что Владимир Путин намеревается посетить саммит, ранее рассказал президент Индонезии Джоко Видодо. По его словам, российский лидер лично сообщил о планах приехать на Бали. Кроме того, в саммите G20 также примет участие председатель КНР Си Цзиньпин, добавил Видодо.

Вместе с тем, представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что формат участия президента в G20 еще не определен. «По Индонезии пока по-прежнему не принято решение. Еще есть время. Мы работаем в формате "двадцатки" и будем продолжать работать», — говорил он.

Осенний саммит «Большой двадцатки» должен пройти 15-16 ноября на Бали. Москва предварительно уведомила Джакарту о намерении Путина принять участие в мероприятии. Помимо российского лидера приглашение поучаствовать получил президент Украины Владимир Зеленский.