Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на G20

Трасс пообещала встретиться с Путиным на саммите G20, если ее выберут премьером Британии

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе дебатов она пообещала, что если ее выберут премьер-министром, она пересечется с российским лидером на саммите G20 («Большой двадцатки»). «Я была готова осадить (главу МИД РФ) Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор», — заявила дипломат.

11 июля представитель МИД России Мария Захарова назвала Лиз Трасс кровожадной и деструктивной особой. Она припомнила заявление главы МИД Великобритании о том, что в случае избрания на пост премьер-министра она собирается обеспечить поражение России в спецоперации.

Ранее в российском МИД напомнили, что Трасс неоднократно агрессивно высказывалась в сторону Москвы. «Вот и теперь, включившись в гонку за пост главы лидера правящей Консервативной партии Великобритании и стремясь реализовать свои неуемные амбиции, она сыплет угрозами в адрес нашей страны и ее руководства, хочет добиться "победы Украины" над Россией», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

