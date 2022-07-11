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Захарова назвала Трасс кровожадной и деструктивной особой

Захарова прокомментировала заявления Трасс о РФ словами «кровожадная особа уже в пути»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс кровожадной и деструктивной особой. Так дипломат прокомментировала в своем Telegram-канале заявление главы британского МИД об обеспечении поражения Москвы в спецоперации на Украине.

Захарова припомнила заявление Трасс о том, что в случае избрания на пост премьер-министра она собирается обеспечить поражение России в спецоперации. «Кровожадная и чрезвычайно деструктивная особа уже в пути», — сыронизировала дипломат.

Ранее Трасс назвала Москву одной из главных современных угроз Лондону наряду с Пекином и пообещала «обеспечить Украине победу в войне». Кроме того, министр пообещала «сразу взяться за дело» на посту главы кабмина и заняться восстановлением экономики Соединенного Королевства.

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Виктория Кондратьева
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