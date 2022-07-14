МИД России прокомментировал антироссийские высказывания Трасс

Представитель МИД России Захарова ответила на антироссийские высказывания Лиз Трасс

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала антироссийские высказывания главы британского МИД Лиз Трасс. Ответ опубликован на сайте российского ведомства.

Как напомнили в российском МИД, Трасс неоднократно агрессивно высказывалась в сторону Москвы. «Вот и теперь, включившись в гонку за пост главы лидера правящей Консервативной партии Великобритании и стремясь реализовать свои неуемные амбиции, она сыплет угрозами в адрес нашей страны и ее руководства, хочет добиться "победы Украины" над Россией», — добавили там.

Ведомство назвало высказывания Трасс «набором пустых лозунгов» и подчеркнуло, что политик говорит это вместо решения проблем в стране, а «благополучие и уровень жизни рядовых британцев» не входят в число ее приоритетов. «На воинственные выпады нынешней главы Форин Офиса, предпочитающей серьезной дипломатии прогулки на танках, о решимости "нанести поражение" России ответим просто — пусть попробует», — заключили в МИД.

Ранее Мария Захарова назвала Лиз Трасс кровожадной и деструктивной особой. Дипломат припомнила заявление главы МИД Великобритании о том, что в случае избрания на пост премьер-министра она собирается обеспечить поражение России в спецоперации.