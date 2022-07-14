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МИД России прокомментировал антироссийские высказывания Трасс

Представитель МИД России Захарова ответила на антироссийские высказывания Лиз Трасс

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала антироссийские высказывания главы британского МИД Лиз Трасс. Ответ опубликован на сайте российского ведомства.

Как напомнили в российском МИД, Трасс неоднократно агрессивно высказывалась в сторону Москвы. «Вот и теперь, включившись в гонку за пост главы лидера правящей Консервативной партии Великобритании и стремясь реализовать свои неуемные амбиции, она сыплет угрозами в адрес нашей страны и ее руководства, хочет добиться "победы Украины" над Россией», — добавили там.

Ведомство назвало высказывания Трасс «набором пустых лозунгов» и подчеркнуло, что политик говорит это вместо решения проблем в стране, а «благополучие и уровень жизни рядовых британцев» не входят в число ее приоритетов. «На воинственные выпады нынешней главы Форин Офиса, предпочитающей серьезной дипломатии прогулки на танках, о решимости "нанести поражение" России ответим просто — пусть попробует», — заключили в МИД.

Ранее Мария Захарова назвала Лиз Трасс кровожадной и деструктивной особой. Дипломат припомнила заявление главы МИД Великобритании о том, что в случае избрания на пост премьер-министра она собирается обеспечить поражение России в спецоперации.

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Марина Совина
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