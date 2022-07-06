Россия уведомила Индонезию о намерении Путина принять участие в саммите G20

В МИД РФ заявили, что формат участия Путина в саммите G20 подлежит уточнению

Москва предварительно уведомила Индонезию о намерении президента России Владимира Путина принять участие в саммите G20. Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«В предварительном порядке информировали Джакарту о намерении президента Владимира Путина принять в нем участие», — сказано в публикации.

В МИД заявили, что формат участия Путина в саммите G20 подлежит уточнению из-за эпидобстановки в регионе и ситуации в мире.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон усомнился в личном визите президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии. По словам политика, он будет «совершенно поражен» если российский лидер примет участие в ноябрьском саммите «Большой двадцатки». «Я думаю, что он вряд ли поедет по разным причинам», — сказал Джонсон, назвав президента России «изгоем».

28 июня премьер-министр Италии Марио Драгизаявил, что президент Индонезии Джоко Видодо исключил личное присутствие главы российского государства Владимира Путина на саммите G20. Тем не менее премьер допустил возможность удаленного присутствия президента России.