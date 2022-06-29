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Джонсон усомнился в личном визите Путина на саммит G20

Премьер Британии Джонсон призвал Запад не бойкотировать саммит G20 из-за визита Путина

Фото: Tejas Sandhu / Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон усомнился в личном визите президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам политика, он будет «совершенно поражен» если российский лидер примет участие в ноябрьском саммите «Большой двадцатки». «Я думаю, что он вряд ли поедет по разным причинам», — сказал Джонсон, назвав президента России «изгоем».

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В связи с этим британский премьер призвал остальных лидеров стран G20 не бойкотировать саммит. Он предупредил, что подобный поступок со стороны западных стран в случае визита Путина просто оставит слово России и Китаю. «Если вы пропускаете такие события, как G20, вы рискуете уступить другим возможности пропаганды», — заключил Джонсон.

28 июня премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент Индонезии Джоко Видодо исключил личное присутствие главы российского государства Владимира Путина на саммите G20. Тем не менее премьер допустил возможность удаленного присутствия президента России.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что не готов отказаться от участия в саммите стран «Большой двадцатки» в ноябре, если там будет присутствовать Путин. Он также призвал другие государства не бойкотировать мероприятие из-за этого.

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Анжелика Бережная
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