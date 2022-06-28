Власти Индонезии исключили личное присутствие Путина на саммите G20

Премьер Италии Драги заявил, что власти Индонезии исключили присутствие Путина на G20

Президент Индонезии Джоко Видодо исключил личное присутствие президента России Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги, передает ТАСС.

Накануне помощник главы России Юрий Ушаков сообщил, что Видодо направил Путину приглашение на очное участие в саммите G20. Ушаков отметил, что на данный момент лидер страны не вынес окончательного решения по формату присутствия на заседании.

«Что касается присутствия президента Путина на G20, я тоже видел это заявление, президент Индонезии его исключает, он [президент России] не приедет», — заявил Драги о решении властей на итоговой конференции после встречи лидеров «Большой семерки» (G7) в Германии, где также выступил глава Индонезии. Тем не менее премьер отметил возможность удаленного присутствия Путина на саммите G20.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что пока не готов отказаться от участия в саммите стран «Большой двадцатки» в ноябре, если там будет присутствовать лидер России. Он также призвал другие государства не бойкотировать мероприятие из-за этого.