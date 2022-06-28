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Власти Индонезии исключили личное присутствие Путина на саммите G20

Премьер Италии Драги заявил, что власти Индонезии исключили присутствие Путина на G20

Фото: Sven Hoppe / globallookpress.com

Президент Индонезии Джоко Видодо исключил личное присутствие президента России Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги, передает ТАСС.

Накануне помощник главы России Юрий Ушаков сообщил, что Видодо направил Путину приглашение на очное участие в саммите G20. Ушаков отметил, что на данный момент лидер страны не вынес окончательного решения по формату присутствия на заседании.

«Что касается присутствия президента Путина на G20, я тоже видел это заявление, президент Индонезии его исключает, он [президент России] не приедет», — заявил Драги о решении властей на итоговой конференции после встречи лидеров «Большой семерки» (G7) в Германии, где также выступил глава Индонезии. Тем не менее премьер отметил возможность удаленного присутствия Путина на саммите G20.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что пока не готов отказаться от участия в саммите стран «Большой двадцатки» в ноябре, если там будет присутствовать лидер России. Он также призвал другие государства не бойкотировать мероприятие из-за этого.

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Виктория Кондратьева
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