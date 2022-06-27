Шольц заявил о невозможности прежних отношений с Россией
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что возвращение страны к прежним отношениям с Россией невозможно. Его слова приводит ТАСС.
«Ясно, что в отношениях с Россией не может быть возврата ко времени до ее нападения на Украину», — высказался глава правительства ФРГ по итогам второго дня саммита «Большой семерки».
Он назвал конфликт на Украине переломом в международных отношениях и обвинил Россию в нарушении существующих правил и норм мировой политики.
Ранее Олаф Шольц заявил, что пока не готов отказаться от участия в саммите стран «Большой двадцатки» (G20) в ноябре, если там будет присутствовать президент РФ Владимир Путин. Он призвал другие страны также «не торпедировать» мероприятие из-за этого.
В июне Шольц также говорил о невозможности представить партнерство с Россией в обозримом будущем.