Шольц заявил о невозможности прежних отношений с Россией

Канцлер ФРГ Шольц счел невозможным возвращение к прежним отношениям с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что возвращение страны к прежним отношениям с Россией невозможно. Его слова приводит ТАСС.

«Ясно, что в отношениях с Россией не может быть возврата ко времени до ее нападения на Украину», — высказался глава правительства ФРГ по итогам второго дня саммита «Большой семерки».

Он назвал конфликт на Украине переломом в международных отношениях и обвинил Россию в нарушении существующих правил и норм мировой политики.

Ранее Олаф Шольц заявил, что пока не готов отказаться от участия в саммите стран «Большой двадцатки» (G20) в ноябре, если там будет присутствовать президент РФ Владимир Путин. Он призвал другие страны также «не торпедировать» мероприятие из-за этого.

В июне Шольц также говорил о невозможности представить партнерство с Россией в обозримом будущем.