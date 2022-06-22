Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Шольц заявил о невозможности партнерства с Россией в ближайшем будущем

Канцлер ФРГ Шольц заявил о невозможности партнерства с Россией в ближайшем будущем

Фото: Christian Mang / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о невозможности представить партнерство с Россией в обозримом будущем. Его слова передает ТАСС.

«Партнерство с Россией, как указано в Стратегической концепции 2010 года, невообразимо в обозримом будущем», — отметил он.

При этом Шольц подчеркнул, что для Североатлантического альянса неразумно осуждать Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО, поскольку это будет выгодно Москве.

Ранее Шольц объявил, что Вооруженные силы Германии вскоре создадут самую большую армию среди европейских стран, состоящих в НАТО. Для этого, указал канцлер ФРГ, необходимо вкладываться в немецкую и европейскую промышленность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Литва пригрозила расширить список запрещенных для транзита товаров
Журналисты немецкой газеты Bild попали под обстрел на Украине
Байден призвал отменить в США топливный налог
Юрий Быков объяснил причину популярности фильмов «Брат» и «Брат 2»
Экс-ведущая «Фабрики Звезд» отреагировала на смерть Пьера Нарцисса
В России высказались о перспективах появления новой резервной валюты
Армия Финляндии заявила о готовности обороняться от «военной агрессии» России
США предостерегли от случайной помощи России
Внешность постаревшего Брэда Питта на обложке GQ раскритиковали в сети
Зеленский пригласил премьера Швеции на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.