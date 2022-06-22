Шольц заявил о невозможности партнерства с Россией в ближайшем будущем

Канцлер ФРГ Шольц заявил о невозможности партнерства с Россией в ближайшем будущем

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о невозможности представить партнерство с Россией в обозримом будущем. Его слова передает ТАСС.

«Партнерство с Россией, как указано в Стратегической концепции 2010 года, невообразимо в обозримом будущем», — отметил он.

При этом Шольц подчеркнул, что для Североатлантического альянса неразумно осуждать Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО, поскольку это будет выгодно Москве.

Ранее Шольц объявил, что Вооруженные силы Германии вскоре создадут самую большую армию среди европейских стран, состоящих в НАТО. Для этого, указал канцлер ФРГ, необходимо вкладываться в немецкую и европейскую промышленность.