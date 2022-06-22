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Шольц объявил о создании самой большой европейской армии в НАТО

Канцлер ФРГ Шольц объявил о создании бундесвером самой большой европейской армии в НАТО

Фото: Michael Sohn / AP

Вооруженные силы Германии вскоре создадут самую большую армию среди европейских стран, состоящих в НАТО. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его цитирует ТАСС.

В конце февраля Шольц объявил о формировании специального фонда для бундесвера в размере 100 миллиардов евро. Чтобы создать крупнейшую европейскую армию, канцлер указал на необходимость вкладываться в немецкую и европейскую промышленность.

«Речь идет о безопасности нашей страны, безопасности наших партнеров по альянсу и эффективном и прогрессивном бундесвере», — сказал Шольц.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о планах передать Украине оружие из резервов бундесвера. Совместно с США и Великобританией Германия передаст Киеву три реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars 2 и несколько сотен ракет к ним, а также они проведут обучение персонала.

Ударная волна


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Варвара Кошечкина
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